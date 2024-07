Poliziotti travolti da un’auto l’incidente choc in autostrada | soccorsi sul posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Un incredibile episodio si è verificato nelle scorse ore sulle strade italiane. Alcunisono rimasti feriti durante i rilievi di un incidente, infatti erano stati mandati suldopo la segnalazione di un sinistro. Ma sono stati a loro volta coinvolti in un investimento ad opera dimobile che sopraggiungeva in quel momento. E l’impatto è stato molto forte. Isono rimasti feriti mentre stavano effettuando questi rilievi del, avvenuto poco prima. L’accaduto ha avuto luogo intorno alle 4 della notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio. Subito sono stati allertati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure agli agenti prima di trasferirli immediatamente in ospedale. Leggi anche: Un terribile incidente, Alessandro e Vincenzo morti a 16 anni per lo schianto atroce: l’ipotesidegli inquirentirimasti feriti durante i rilievi di un incidente Iferiti sono stati due, appartenenti alla poliziale, mentre il terzo ferito nelè un tecnico dell’ente gestore della superstrada, il Sis, come riferito dal sito Il Gazzettino.