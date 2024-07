Operazione Nettuno | via al recupero Finalmente il porto si sbarazza del relitto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Al via il ripescaggio del, l’imbarcazione affondata un anno fa aldi Fano. Le operazioni di rimozione partiranno lunedì 22 luglio per concludersi 3 giorni dopo, giovedì 25 luglio, quando il peschereccio dismesso sarà portato a terra. Lo hanno annunciato ieri mattina il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari. Costo complessivo dell’85mila euro. "La giunta – ha assicurato il sindaco – ha già approvato la variazione di bilancio". Per il Comune si tratta di un importante sforzo economico e di un notevole impegno organizzativo messo in piedi con la collaborazione e partecipazione di diversi soggetti tra tecnici, dipendenti comunali, capitaneria die protezione civile. "Un intervento – hanno sottolineato Serfilippi e Ilari – che la precedente amministrazione non è stata capace di realizzare in un anno e che noi siamo riusciti a mettere in piedi in una ventina di giorni".