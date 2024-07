Notte di incidenti in A13 e A1 a Bologna | due camion ribaltati Code e disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Sasso Marconi (), 13 luglio 2024 –diin autostrada nel Bolognese: due tir fuori strada a distanza di venti minuti uno dall’altro: il primo, dove è rimasto ferito l’autista, in A13 al km 31 in direzione Nord. L’autista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice 2 (media gravità).sulla A1 per la temporanea chiusura del tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi verso Firenze, in seguito al ribaltamento alle 3,30 del mattino di unche trasportava ferro. L’autista è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 206, all'interno di un cantiere correttamente installato e segnalato. Attualmente, informa Autostrade per l'Italia, si registrano 2 Km di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi nord.