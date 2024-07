LIVE Paolini-Krejcikova 2-6 6-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra porta la finale al set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 SECONDO SET! Vola in corridoio anche questo dritto della ceca. Si va al terzo! 15-40 DUE SET POINT! Di un soffio largo il recupero di rovescio di. 15-30 E se ne va anche il rovescio della boema. 15-15 Scappa via il rovescio lungolinea di Jasmine. 0-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio della ceca. 5-2 Game. Colpisce male il dritto inside in, e dopo il cambio di campo andrà a servire per restare nel set. 40-15 Dritto lungolinea preciso e solido smash della tennista di Brno. 40-0 Decolla la risposta di dritto della ceca. 30-0 In corridoio la volèe di rovescio di. 15-0 CHE PUNTOOO! Difesa pazzesca in allungo di Jasmine, che chiude poi con il passante incrociato di dritto.