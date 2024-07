Leonardo Tassi nuovo giocatore del Terranuova Traiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Arezzo, 13 luglio 2024 – ASDcomunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione sportiva ?2024-2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, rilevandolo dalla Dinamo Firenze Ovest con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato il 24/08/2005, piede mancino, centrocampista,è cresciuto nel settore giovanile di AC Prato, per passare poi alla Pistoiese dove resta per 2 anni. Successivamente per 3 stagioni è con la US Limite e Capraia 1920 con cui vince nel 2021-2022 il Campionato Provinciale Allievi Under 17 e conquista la promozione nella categoria regionale. Passa poi al Firenze Ovest. Nel 2022-2023 colleziona con i rossoblù 22 presenze e due gol in campionato più due in Coppa Italia, conquistando la salvezza dopo i play-out.