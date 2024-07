L’afosa estate milanese di mostre e musei blockbuster e poca creatività

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) A luglio, poetava Montale, “già il pensiero è entrato in moratoria / drammi non se ne vedono, / se mai disfunzioni”. Come quelle di questa (finalmente) afosadella cultura: le iniziative non mancano (il Comune ha presentato un ricco programma di eventi, tra festival nei singoli municipi e rassegne varie), ma l’insieme appare un po’ sfuocato, specie quando ci si concentra sul cartellone delle mostre, oggettivamente sguarnito di questi tempi, fatta eccezione per la personale di Valerio Adami, pittore del pop intelligente, che apre il 17 luglio. Ci concentriamo allora sui numeri, che dovranno pur dir qualcosa: a gennaio Palazzo Marino aveva promesso una cinquantina di mostre per il biennio 2024-25 e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, sul programma espositivo, aveva detto: “E’ un mosaico complesso”.