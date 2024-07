La storia dimentica l' eroe polacco | Pilecki il romanzo diventa un film

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) L'imperatore bizantino Leone III l'isaurico ritenne di dover rimuovere in nome della fede tutte le immagini sacre oggetto di culto e passò allacome “l'iconoclasta”. Più modestamente nella cattolicissima Polonia a trazione centrosinistra qualcuno ha pensato bene, si fa per dire, di rimuovere ogni riferimento nel Museo della seconda guerra mondiale di Danzica alle figure nobili di cattolici che compirono gesta straordinarie sorretti dalla fede e dai valori della libertà e della giustizia. Nella città dove all'alba del I settembre 1939 divampò un conflitto da 60 milioni di morti, sono spariti i riferimenti a Maksymilian Kolbe, Witolde famiglia Ulma che le vite invece le salvarono al prezzo della loro: il sacerdote offrendosi al posto di Franciszek Gajowniczek condannato per rappresaglia a morire di fame dal vicecomandante di Auschwitz Karl Fritzsch; il capitano di cavalleria facendosi rinchiudere volontariamente nel lager per organizzare un movimento di resistenza e testimoniare al mondo gli orrori nazisti, restando dietro al filo spinato quasi mille giorni per poi evadere; Józef, Wiktoria e sei figli (più il settimo, nascituro) pagando la protezione a otto ebrei dalla Shoah nascondendoli in casa e passati per le armi senza pietà.