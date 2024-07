La stampa scozzese tifa Spagna | Ora vendicatevi dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) “E’ tempo di vendicarvi. Gli inglesi riempiono le vostre spiagge, bevono le vostre birre, fanno casino nelle vostre piazze. Loro mangiano le colazioni fritte al posto del vostro splendido cibo. Non si preoccupano nemmeno di imparare la lingua”. The National, il più noto quotidiano, si schiera a favore dellae a metà tra il serio e il faceto chiede alle Furie Rosse di battere i rivalinella finale di Euro 2024, dipingendo i cugini inglesi quasi come dei nemici del popolo iberico. Di seguito ecco la foto. Today's front page ?? Our message to Spain ahead of Euro 2024 final ?? pic.twitter.com/CvDi2kAytB — The National (@ScotNational) July 13, 2024 La: “Ora” SportFace.