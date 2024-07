La rivelazione del chirurgo su Fedez | tra quanto potrà tornare a cantare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) «Qualche giorno di tranquillità eriprendere serenamente la sua attività lavorativa». Non ha dubbi in merito Marco Antonio Zappa, ilche a fine settembre 2023 curò in urgenzaper un'emorragia da due ulcere all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Su Instagram l'artista ha annunciato «con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po' le forze», ha spiegato dopo il ricovero dei giorni scorsi al Policlinico di Milano per un nuovo sanguinamento. L'emorragia «è stata bloccata con l'applicazione di clip endoscopiche, quindi è normale che Federico dovrà osservare un periodo di tranquillità per poi ripartire», dice all'Adnkronos Salute Zappa, past president della Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche) e oggi direttore del Dipartimento chirurgico del Gruppo Iseni Sanità.