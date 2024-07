La battitura dei tempi passati | il rituale degli sconti nei poderi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ il tempo%? La mattina alle 5,30 con la propria forca timbrata a fuoco, al suono della sirena, s’andava a ” scontare” la, nell’aia del vicino. Secondo ie il raccolto ci volevano dai 30 adulti e 15 ragazzi ai 50 adulti e i soliti 15 ragazzi, perdalle 350 alle 1000 “staia” grano. Almeno 6 macchinisti ( 1 trattorista, 1 addetto ai cinghioni e 4 imboccatori), Poi si passava alle bocchette della trebbia 1 di famiglia del contadino e 6 al traporto balle e travaso grano dallo staiolo. La misurazione alla bascula veniva fatta dal padrone e o dal su’ citto. Poi a metà trebbia i ragazzi addetti al trasporto della lolla fin sopra il fienile almeno 6 , tre per la lolla e tre per il pagliolo che usciva davanti in basso e 3 a fare la barca nel fienile, quattro balle cucite unite a formare il grande telo per il trasporto.