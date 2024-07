Il talento sotto una maglietta La brigata speciale di TikiTaka tra eventi e summit internazionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Chi frequenta glia Monza e in Brianza (ma non solo) avrà incrociato, dietro ai tavoli del catering, ragazzi con ladi, la rete di oltre 250 organizzazioni della provincia che ha l’obiettivo di rendere le comunità più accoglienti e inclusive. Sono i ragazzi di Tikicatering, il progetto sostenuto dalla Fondazione Comunità Monza e Brianza e ideato dalla beer specialist Eleni Pisano, che coinvolge giovani (tra i 20 e i 40 anni), avviandoli a possibili tirocini lavorativi. Un’occasione di formazione che, ad oggi, ha coinvolto una cinquantina di persone con disabilità di otto diverse cooperative. "Uno dei principali obiettivi della reteè far inserire le persone diversamente abili nel mondo del lavoro – dichiara Giovanni Vergani, coordinatore della rete –.