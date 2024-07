Il Napoli è fiducioso di trovare un accordo sul nuovo contratto con Kvara Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) L’esperto di calciomercato Fabrizioha riportato e commentato su X le dichiarazioni di oggi del tecnico del, Antonio Conte, circa il futuro di: «Nell’aspetto tecnico-gestionale dei ragazzi devo avere voce assoluta in capitolo. Il presidente mi aveva promesso questo ed è stato così. Un grande merito va al club, che ha agito bene. Sono due ragazzi perbene. Di Lorenzo si era legato a vita l’anno scorso. Qui si ritorna sul discorso di quanto incida la grande delusione. Sono stato un equilibratore, ho cercato di fargli capire che non potevamo buttare via anni di lavoro». Il rinnovo diIn pratica Conte ha confermato che, come da lui richiesto e promesso da De Laurentiis,resterà al, insieme al capitano Di Lorenzo, perché Conte li ritiene parte fondamentale del suo progetto.