Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 19 | I Pensieri e le Pene

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 13 luglio 2024) Sabato 20 luglio 2024 è andata in onda ladal titolo “Ie le”, diciannovesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/19 Beliz è combattuta tra lealtà e ambizione. L’offerta di Vuslat la tenta, ma la sua coscienza la trattiene. Nel frattempo, le tensioni in ospedale aumentano e la relazione con Nazli si fa più complessa. Ali, nel bel mezzo di tutto ciò, cerca di riprendere in mano la sua vita, ma il passato torna a bussare alla sua porta. Le vite dei medici dell’ospedale si intrecciano in un vortice di emozioni e dilemmi.