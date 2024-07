Edith Piaf l’amore scandaloso e travolgente con marcel Cerdan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024)hanno vissuto un’importante e breve storia d’amore conclusasi al termine degli anni Quaranta. Stasera all’usignolo francese sarà dedicato uno spazio nel programma Evviva! condotto da Gianni Morandi in onda stasera a partire dalle 21:30 su Raiuno. Nel 1932 appena 17enne conosce Louis Dupont, che diverrà il padre dell’unica figliale nata l’anno successivo. La relazione con il fidanzato non decolla e ladecide di trasferirsi con la bambina. L’ex a distanza di un anno ritornava per riprendere la figlia che moriva a causa di meningite poco tempo dopo. In quel periodo nel quale era devastata dalla morte della piccolale viene scoperta dal suo storico impresario, Lois Leplee che la porta al successo ed a farsi conoscere da personaggi del calibro di Maurice Chevalier.