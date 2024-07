Cucurella rischia di avere una capigliatura ancora più stravagante | cosa ha promesso in caso di vittoria contro l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) È uno dei giocatori più discussi di Euro 2024. Non tanto per le sue prestazioni in campo (comunque ottime), quanto per il look. I folti capelli di Marcsono come la cresta di Marek Hamsik: iconici ma particolarmente discutibili. Capelli a zero? No, il terzino sinistro della nazionale spagnola ha fatto una promessa ai microfoni del Mundo Deportivo: “Se vinciamo l’Europeomi tingo i capelli di rosso“. E per sapere se la promessa verrà mantenuta, si dovrà aspettare domani, domenica 14 luglio, data della finale che si disputerà all’Olympiastadion di Berlino. Proprio sullo stesso campo in cui Mauro Camoranesi si fece tagliare i capelli dopo lala Francia ai calci di rigore nella finale di Coppa del Mondo del 2006.