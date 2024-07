Cos’è l’Alerte enlèvement l’allarme rapimento scattato per trovare la piccola Celya in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 – Il sistema ‘allarme’ francese (‘Alerte’) èvenerdì scorso per cercare di, la bambina di 6 anni scompara a Rouen. Purtroppo, nonostante l’allerta, il corpo diè stato trovato poco dopo in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l'If. Ma come funziona l’ Alertee quanti bambini ha salvato? Orrore in, bambina di sei anni rapita e uccisa a coltellate: arrestato il compagno della madre Il sistema di allarmefrancese è stato concepito per allertare la popolazione in caso didi bambini, diffondendo informazioni accurate su vasta scala, affinché il ritrovamento avvenga il più rapidamente possibile.è ispirato al più famoso ‘AMBER alert’, lanciato negli Stati Uniti e in Canada ed è stato introdotto innel 2006.