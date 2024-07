Conad ’battaglie’ dal Piemonte alla Sicilia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Un Giro d’Italia che va dal, passando per un derby emiliano-romagnolo e tante sfide contro ex del passato. Saranno 13 le rivali dellanel prossimo campionato di Serie A2, con ben 4 new entry: da una Catania retrocessa dSuperlega, chiamata inevitabilmente a recitare tra le favorite, alle due neopromosse marchigiane Fano e Macerata, oltre ad una Palmi che ha ereditato il titolo di Santa Croce. Partendo da Nord Ovest si comincia con una piazza storica della pvolo italiana, quella di Cuneo, che agli ordini del confermato Battocchio ha messo ben 11 volti nuovi; passando in Lombardia non mancano due rivali note come Cantù e Brescia: in Brianza il nuovo allenatore sarà Mattiroli, mentre la Consoli di Zambonardi avrà in Cominetti e nel nuovo arrivo Tondo due giocatori ben noti a Reggio, oltre ad un opposto cubano come il 29enne Bisset tutto da scoprire, dopo le esperienze in Russia, Francia, Turchia e Brasile.