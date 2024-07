Calciomercato Serie A | Milan c' è il sì di Pavlovic Como scatenato Soulé conteso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

o, 13 luglio 2024 -protagoniste in questo sabato di. I rossoneri stano stringendo per Alvaro Morata, che deciderà dopo la finale di Euro 2024 in programma domani sera, ma l'idea è quella di mettere a disposizione di mister Fonseca un doppio attaccante. Nelle ultime ore il nome che sta circolando, oltre a quello di Tammy Abraham (la Roma però non è convinta della formula e di Jovic come eventuale contropartita), è NIklas Fullkrug. Le due società stanno solo parlando, ma dalla prossima settimana il Borussia Dortmund potrebbe ricevere le prime offerte. L'operazione potrebbe essere favorita dal giocatore stesso che in Germania rischierebbe di trovare meno spazio dopo l'arrivo di Serhou Guirassy. Inoltre, ilha incassato il sì di Strahinjadel Red Bull Salisburgo.