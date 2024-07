Barbora Krejcikova altro che outsider in finale a Wimbledon | una carriera di successi tra gli infortuni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) I numeri nel tennis, nello sport e più in generale nella vita dicono tanto, ma hanno anche spesso bisogno di essere contestualizzati. Un simil ragionamento può essere fatto su, improvvisamente diventata – dopo il successo in semiai danni della favorita Elena Rybakina – l’avversaria in grado di rappresentare una ghiotta chance per Jasmine Paolini di conquistare il suo primo Slam. Partendo dal presupposto che l’allieva di Renzo Furlan è diventata ad oggi una top player del circutio femminile e quindi in grado di giocarsela con chiunque,compresa, il valore della tennista ceca non può essere ridotto al suo essere testa di serie n°32 del tabellone di. E’ uno di quei casi in cui il citato contesto è fondamentale per fare un quadro sulla giocatrice che Jasmine affronterà quest’oggi nella straordinaria cornice del Centre Court dell’All England Club.