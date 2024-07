Atalanta ecco i primi test | il calendario delle amichevoli estive

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Zingonia. Da mercoledì 10 luglio sono ufficialmente riprese le operazioni in casa. La squadra nerazzurra si è infatti ritrovata presso il quartier generale di Zingonia, dove quest’anno la Dea svolgerà l’intera fase della preparazione estiva, abbandonando – almeno per quest’anno – la tradizionale location di Clusone. In attesa di poter lavorare a ranghi completi, con i giocatori reduci da Euro 2024 e dalla Copa America che si aggregheranno più in là, il piano di lavoro prosegue senza intoppi sui campi del ‘Bortolotti’, mentre prende progressivamente forma l’elencoche vedranno impegnata la Dea. Non va dimenticato, infatti, che il primo appuntamento ufficiale per i nerazzurri offre subito una sfida da brividi: la finalissima di Supercoppa europea, in programma il 14 agosto a Varsavia, contro il Real Madrid campione d’Europa.