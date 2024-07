Argentina-Colombia Dove vedere la finale di Copa America streaming e diretta tv

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo aver sconfitto il Canada in semi, Messi e compagni si giocano l’ultimo atto della competizionena contro i cafeteros che hanno avuto la meglio sull’Uruguay. La nazionale di Scaloni è detentrice del titolo in carica e vuole fare tris dopo anche il successo nei Mondiali 2022. Il match, valido per ladella2024, si giocherà questa notte alle ore 2 italiane nell’Hard Rock Stadium di Miami. La sfida sarà visibile sia intv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che ingratuito sulla app dell’emittente di Criscitiello.sarà disponibile anche insu MOLA Tv previo abbonamento. Le probabili formazioni di(4-3-3): E.