Wimbledon Puppo | Musetti conosce Djokovic ma il serbo gioca sul campo dove ha fatto la storia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lorenzoprosegue il suo magico percorso a2024 e batte anche Taylor Fritz, imponendosi 6-1 al quinto set e raggiungendo la prima semifinale Slam della carriera in cui dovrà vedersela con la leggenda Novak. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), l’ex tennista Paolo Canè e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport). “Fritz hato una buona partita, a me è piaciuto soprattutto il quarto set perché sembrava un po’ come quello di Sinner contro Medvedev. È stato superiore al suo avversario, peròsi era tenuto il meglio per la parte finale della partita.