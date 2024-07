Tutti i giornali del presidente | dalla negazione alla rassegnazione ecco chi ha dovuto ricredersi sui dubbi legati alla salute di Biden

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) In molte redazioni italiane e internazionali, il disastroso confronto tv tra Joee Donald Trump deve essere stato come un’improvvisa scarica elettrica ad alto voltaggio, lo schiaffo in faccia che ti sveglia da uno stato di inguaribile torpore. Finonotte del 28 giugno, le notizie, le indiscrezioni rivelate anche da uomini vicini ale i video imbarazzanti erano stati bollati come fake news messe in giropropaganda repubblicana o russa. Sul fatto che sia Mosca sia i canali che ruotano intorno a Donald Trump stiano divulgando notizie false per indebolire il candidato democratico non c’è alcuno, ma altrettanto lontanirealtà erano i tentativi di una parte della stampa di nascondere o minimizzare quello che stava diventando il principale tema della campagna elettorale americana: le capacità cognitive deldegli Stati Uniti d’America.