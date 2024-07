Tour de France Tadej Pogacar | Perdere Ayuso un brutto colpo ma anche uno in meno siamo forti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)mantiene saldamente la sua maglia gialla al termine di una tredicesima tappa comunque decisamente movimentata. La frazione con arrivo a Pau ha visto numerosi colpi di scena, con il vento protagonista ed una serie di azioni imprevedibili lungo gli oltre 160 chilometri. La peggior notizia pere per la UAE Team Emirates è stata senza alcun dubbio il ritiro dello spagnolo Juan: “Un, lui era sicuramente uno su quelli su cui contavo specialmente in salita. Non è ungravissimo, perchè abbiamo Adam e Joao che volano in salita, Marc sta facendo un ottimo lavoro. Stiamo crescendo come gruppo,con uno inposessere molto” Sulla tappa di oggi e sui tanti scossoni: “Oggi mi aspettavo una tappa caotica, ma non pensavamo andasse via un gruppo così numeroso, ma è stato ottimo avere davanti Yates e questo ci ha permesso di non spendere troppo”.