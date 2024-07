Sono andato vicino al burnout Maltrattamenti? Ho imparato a gestire le emozioni Parla lo chef René Redzepi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) In vetta alla 50 Best Restaurant per cinque anni consecutivi, il Noma di Copenaghen, noto per i suoi piatti eccentrici come il "cervello fritto di germano reale" e la "tartare di cuore di renna con formiche", ha attirato l'attenzione mondiale non solo per la sua cucina, ma anche per la decisione recente di chiudere il ristorante alla fine del 2024 (ne avevamoto qui). Loe fondatore, annunciando la chiusura, aveva detto al New York Times che il modello su cui si basava il suo ristorante era "insostenibile", e ora torna sul tema con una lunga intervista uscita sul Venerdì di Repubblica, in cuianche della crisi dei ristoranti stellati che in molti sembrano evocare: «Non credo che i ristoranti stellati stiano per chiudere, almeno finché ci saranno clienti», dice, aggiungendo che il modello tradizionale di ristorazione fine dining deve adattarsi ai tempi moderni.