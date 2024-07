Ragazza di 16 anni investita da un camion a Romano | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024)di Lombardia. Unadi 16è indopo essere statada unquesta mattina adi Lombardia. L’allarme venerdì (12 luglio) poco prima delle 8,30: l’incidente è avvenuto in via Duca d’Aosta all’incrocio con via Montecatini. La giovane è statada un mezzo pesante ed è stata ricoverata in codice rosso al Papa Giovcon traumi multipli da schiacciamento a bacino e arti inferiori. Illeso il conducente del tir (un uomo di 51). Sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’ambulanza e un’automedica. I carabinieri di Martinengo si sono occupati dei rilievi e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. .