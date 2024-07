Primoz Roglic si ritira dal Tour de France 2024 la Red Bull-Bora | È terribile Pogacar | Sono davvero devastato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il giallo resta un colore maledetto per. Il 34enne capitano della Red-Hansgrohe ha annunciato venerdì mattina il suo ritiro daldedopo lacaduta di cui è rimasto vittima ieri, nel finale della 12esima tappa., uno dei favoriti per il podio della Grande Boucle, è caduto a 11 chilometri dall’arrivo, riportando diverse escoriazioni. Nonostante il coraggio mostrato nel tornare in sella, ha chiuso con un ritardo di 2 minuti e 27 secondi sul gruppo. E con tanto dolore in tutto il corpo, anche perché già era reduce dalla caduta in discesa nella frazione precedente. La decisione del ritiro Il team Red-Hansgrohe ha comunicato cheè stato sottoposto a un attento esame medico sia giovedì che questa mattina.