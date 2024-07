Prepara una torta all’hashish per gli amici la mamma la assaggia e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un ragazzo di 21 anniunaa base di hashish per i suoi, ma si dimentica di nasconderla in un luogo sicuro prima di uscire. La, ignara di tutto, neun pezzo ein. Succede a Correzzola, vicino Padova. Si trattava di brownies al cioccolato, a cui nell’impasto è stata aggiunta la cannabis. Fortunatamente la donna si è poi ripresa, mentre il figlio è stato segnalato come consumatore della ‘pericolosissima’ sostanza.Leggi anche: Kinder Bueno alla marijuana: sequestrate confezioni della versione illegale della merendina Anche il padre hato laSecondo quanto si apprende, anche il padre del ragazzo hato quella che di solito viene chiamata “space cake”, senza sapere ovviamente che il suo ingrediente principale fosse l’hashish.