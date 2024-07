Piracy Shield progettata da chi non conosce la rete

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è una realtà che fin dall’inizio – quindi fin dall’approvazione della legge – ha messo in evidenza le criticità e le problematiche tecniche e strutturali della piattaforma. Si tratta di Assoprovider, la principale associazione che rappresenta i Service Provider italiani. La loro battaglia prosegue da mesi, con tanto di ricorso al Tar in seguito a una sanzione amministrativa comminata da Agcom per “aver ostacolato l’attività di vigilanza”. Di questo e di altro ne abbiamo parlato con il Presidente Gianbattista Frontera. LEGGI ANCHE > Come funzionerà (?)2.0 In attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, le critiche di Assoprovider all’ecosistema che circonda e di cui si nutreproseguono. Partendo proprio da quella sanzione per non aver comunicato ad Agcom l’elenco dei provider iscritti all’associazione.