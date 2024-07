Omicidio Mollicone assolti in appello il maresciallo Mottola sua moglie e il figlio Rabbia e protesta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024)anche in secondo grado i cinque imputati per l’di Serena. La sentenza è stata pronunciata dalla prima corte d’di Roma presieduta da Vincenzo Capozza, ed è stata accolta da fischi e proteste degli astanti. Erano stati chiesti 24 anni per Franco, 22 per ilMarco e altrettanti per laAnnamaria. Sono stati invece nuovamente, così come i due carabinieri imputati.Leggi anche: Roma, sviene per il caldo e finisce con l’auto contro un muro all’Aurelio: Stefano muore a 54 anni Serenaera scomparsa l’1 giugno 2001, ritrovata uccisa due giorni dopo in località Fonte Cupa. Per il suoera stato assolto in tre gradi di giudizio un carrozziere, Carmine Belli, risultato completamente estraneo ai fatti.