Musetti-Djokovic oggi in tv orario semifinale Wimbledon 2024 | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se già l’avvicinamento di Lorenzoera stato di primo livello, con unae una finale (e che finale: il Queen’s) sull’erba,sta semplicemente sublimando il momento. Tra lui e la finale, però, c’è l’ostacolo difficile per eccellenza: Novak. Già tante volte i due hanno dato spettacolo, anche se solo una volta il toscano è riuscito a vincere (a Montecarlo l’anno scorso). Due i quinti set che hanno disputato, entrambi al Roland Garros. In un casovinse i primi due tie-break e poi crollò, nell’altro, poche settimane fa, ha finito la benzina a metà quarto set con incontro terminato alle tre di notte abbondanti (per una scelta insensata dizione).verrà dal mancato quarto di finale contro Alex de Minaur.