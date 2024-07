Maturità e Sabrina Pastore | prende il diploma e trova un lavoro grazie a un Prof per pagarsi l’università

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Milano, 12 luglio 2024 – Arriva al traguardo con un posto di, che le consentirà di proseguire gli studi al, 19 anni, siin Amministrazione Finanza e Marketing all’istituto Moreschi, con 85 su 100. Durante gli esami aveva raccontato alla commissione che si sarebbe presa un anno sabbatico, per potersi pagare gli studi alla Iulm. Il presidente Federico Militante, colpito dalla sua storia e determinazione, si è subito mosso e l’ha messa in contatto con una società: la Delta Sas. "Colloquio superato: il 2 settembre si inizia", sorride. "L’umiltà, l’educazione e la bravura premiano sempre", ricorda il preside Militante., è soddisfatta del percorso fatto fin qui? "Molto, anche se mi sono resa conto che vorrei fare altro nella mia vita: vorrei proseguire gli studi in Comunicazione pubblicitaria o Mode e industrie creative.