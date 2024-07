Liberazione della città cerimonie appuntamenti ed eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Una giornata ricca died, quella che Arezzo si appresta a vivere il prossimo 16 luglio in occasione degli 80 anni dalla sua. Tanto è passato dal giorno nel quale le truppe alleate entrarono in, ponendo fine alla scia di sangue e violenza e al sacrificio di tante vite umane che il territorio aveva subìto nei mesi precedenti, ridando speranza e fiducia ad una popolazione stremata dalla guerra e da anni di mancata libertà. Un programma condiviso tra Istituzioni e Associazioni che interesserà l'intera giornata, e del quale il Comune di Arezzo farà da regia. Primirispettivamente alle ore 8:00 a Indicatore, presso il Cimitero del Commonwealth e alle 9 al monumento ai caduti del Cimitero urbano per la deposizione delle corone di alloro, ai quali alle 9:30 farà seguito in Cattedrale la Santa Messa officiata dal Vescovo Andrea Migliavacca.