Lascia per sempre il GF Signorini perde un pilastro pubblico incredulo | Stai sbagliando

(Di venerdì 12 luglio 2024) Preparativi in corso per i palinsesti autunnali. Non si fa che parlare dei cast di Ballando con le stelle 2024 come di Tale e quale show e naturalmente del Grande Fratello 2024 di Alfonso. Non solo i futuri concorrenti ma anche la formazione in studio sembra che cambierà ancora una volta, un grande ritorno? L’anno scorso, per categorico volere di Pier Silvio Berlusconi è stata attuata una rivoluzione e il GF Vip di Alfonsoè ritornato a chiamarsi Grande Fratello, il cast ha compreso sia famosi che non famosi. Nello studio Rebecca Staffelli ha sostituito Giulia Salemi e Cesara Buonamici è stata la unica opinionista. Quando la figlia dell’ex inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha creato non poco scompiglio tra gli utenti sui social.