‘L’amica geniale’ incoronato miglior libro del ventunesimo secolo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilpiù bello del 21esimo. 'L'amica geniale' di Elena Ferrante, misteriosa autrice napoletana che si cela sotto questo pseudonimo, nella traduzione inglese di Ann Goldstein e pubblicato da Europa Editions con il titolo 'My brilliant friend' nel 2012, ha conquistato il primo posto nella classifica dei 100i libri del 21esimodel 'New York Times'. E/O, la casa editrice italiana di Ferrante, ha festeggiato l'annuncio con un comunicato in cui riporta la motivazione della vittoria. Scrive il 'New York Times': "Leggere questo romanzo indimenticabile e senza compromessi è come andare in bicicletta sulla ghiaia. È grintoso, scivoloso e snervante, allo stesso tempo". Ferrante ha venduto oltre 10 milioni di copie in 40 Paesi del mondo.