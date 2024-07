Inter ecco il difensore | 10 milioni ed è nerazzurro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 12 luglio 2024), arriva il: con 10Marotta ed Ausilio piazzano il colpo che accontenta anche Simone Inzaghi,chi è Tre colpi ufficializzati, di cui due a parametro zero hanno fatto dell’la squadra che si è mossa di più e meglio sul mercato. C’era solo da puntellare la rosa e renderla più competitiva in alcune alternative e vanno lette in questo senso le operazioni relative agli ingaggi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma anche di Josep Martinez, con lo spagnolo che rappresenta anche il futuro rispetto agli altri due. La dirigenza nerazzurra è però ora in difficoltà nell’ingaggiare un nuovocentrale: com’è noto, sui nerazzurri si è abbattuta la notizia del grave infortunio occorso a Buchanan, out per 4 mesi. E così è diventata una necessità il tornare sul mercato per dare a Simone Inzaghi un’altra alternativa.