Il cancro mammario e l’informazione un tanto al chilo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Su un gruppo Telegram da oltre 13mila lettori il dottor Roberto Gava ha scritto questo testo: Negli Stati Uniti, i casi di tumore tra gli adolescenti e i giovani adulti sono aumentati di quasi il 30% tra il 1973 e il 2015. Lo dimostrano i risultati di una ricerca pubblicata sulla rivista JAMA Network Open che ha studiato l’epidemiologia delsu un campione di quasi 500.000 persone di età compresa tra i 15 e 39 anni al momento della diagnosi. Purtroppo i dati statistici ci dicono che sempre più giovani al di sotto dei 40 anni si stanno ammalando: le diagnosi annue di tumore sono passate da 57 a 74 ogni 100.000 giovani. Per quanto riguarda le donne, l’incidenza delsta avvenendo sia in soggetti con meno di 40 anni, e cioè al di sotto dell’età in cui è richiesto un primo controllo mammografico, sia in Paesi che non hanno ancora programmi routinari di screening.