Gli Anelli del Potere 2 anteprima di un antico elfo dei libri di ISDA

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una nuova immagine de Il Signore degli: Glidelrivela un personaggio elfico in arrivo. La serie fantasy di Prime Video è un prequel della trilogia del Signore degli, ambientata nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien millenni prima dell’iconica avventura di Frodo. Sebbene non siano molti, nel prequel sono stati inseriti diversi personaggi, come gli elfi immortali Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo). L’imminente stagione 2 de Glidelaggiungerà altri interpreti al cast, tra cui Ben Daniels, Calam Lynch, Ciarán Hinds e Rory Kinnear. TV Insider ha condiviso una nuova immagine de Il Signore degli: Glidelstagione 2 che rivela Ben Daniels nel suo personaggio per la prima volta.