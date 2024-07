Giacomo Bozzoli in lacrime dopo l’arresto | Ecco cosa ha chiesto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)haai carabinieri quando lo hanno arrestato. Si è conclusa con un autentico colpo di scena, ieri giovedì 11 luglio, la caccia all’imprenditore 39enne condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio. Subitola condanna definitiva in Cassazione dell’uomo si erano perse le tracce.una vacanza in Spagna le forze dell’ordine avevano iniziato a cercarlo in tutto il mondo. La compagna Antonella Colossi, interrogata, non aveva fornito alcun dettaglio per consentire agli investigatori di trovare l’uomo. I carabinieri hanno poi pensato di ascoltare il figlio della coppia, che da giorni chiedeva disperato di poter rivedere il papà. Poi, nella giornata di ieri, il colpo di scena:è stato trovato e arrestato.