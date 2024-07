Ex-Ilva il grande vuoto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’acciaieria di Taranto, ora in mano a un commissario e con migliaia di operai in cassa integrazione, è da sempre sovradimensionata rispetto a quelle con analoghe produzioni. Ecco che cosa deve sapere chi la vuole rilanciare. Aveva cinque altiforni: ne è rimasto in funzione solo uno. Produceva 10 milioni di tonnellate di acciaio l’anno: ora appena un milione e mezzo. Aveva 20 mila dipendenti: ne sono rimasti 8.025, di cui 2.500 in cassa integrazione e il numero è destinato a salire a 4.400. Il vecchio centro siderurgico ex-di Taranto è l’ombra del gigante che fu. Un record però ce l’ha ancora: le dimensioni. Sono quelle di mezzo secolo fa. Lo stabilimento èquanto 2.100 campi di calcio, esteso quanto una città. Benché la produzione sia un decimo dei tempi d’oro e il numero dei dipendenti quasi un terzo, la vecchiaoccupa gli stessi spazi di sempre.