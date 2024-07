European accessibility act l’accessibilità diventa crescita e inclusività

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’act vuole contribuire al corretto funzionamento del mercato interno focalizzando l’attenzione sui requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, in particolare eliminando e prevenendo gli ostacoli alla loro libera circolazione, derivanti dall’eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri. La necessità principale da soddisfare è aumentare la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno e miglioraredelle informazioni. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente delle persone con disabilità. In tale contesto, si dovrebbe tenere conto del fatto che nell’Unione la disabilità è più diffusa tra le donne che tra gli uomini.