Elezioni francesi in Rai così Sergio smonta le accuse della sinistra

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roberto, amministratore delegatoRai, passa al contrattacco. Con la tv pubblica accusata da più parti (Pd, M5s, sindacati, cdr di RaiNews24 evia) di non aver coperto il secondo turno delle, e di aver "nascosto" il dato poiché favorevole allae non alla destra,risponde punto per punto in una lettera alla presidenteCommissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, portando dati e numeri. In primo luogo, l'Ad Rai dichiara che Tg1, Tg2 e Tg3 hanno dedicato gran parte delle edizioni serali allelegislative; con un ulteriore speciale del Tg3 di Mario Orfeo trasmesso in seconda serata su Rai3 alla chiusura dei seggi. Confutandol'appuntosenatrice Floridia, secondo la quale non erano stati realizzati speciali sulle 3 reti generaliste Rai.