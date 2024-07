Devo dirvi della mia salute Fedez rompe il silenzio dall’ospedale dopo l’ultimo ricovero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Vi racconto io cosa è successo”.ilsul letto d’ospedale: “Ho letto cose basate su non so cosa”. Il famoso rapper milanese, ex marito di Chiara Ferragni, nei giorni scorsi è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un’emorragia interna all’addome. L’uomo, operato qualche tempo fa per un brutto cancro, è finito nel nosocomio prima che fosse troppo tardi. >> “Lei e Angelo Madonia?”. Paolo Bonolis, la reazione alla nuova relazione di Sonia Bruganelli È lui stesso a raccontarlo: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.