Cygni all guns blazing la recensione | a fucili Spianati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024): All, la nuova creatura di casa KeelWorks pubblicato da Konami, è un titolo che promette di ridefinire il genere degli Shoot’em up a scorrimento. Questo gioco è stato accolto con entusiasmo sia dai fan degli shmup (shoot ‘em up) sia dai nuovi giocatori attratti dalla sua grafica mozzafiato e dal gameplay frenetico. Il titolo, in uscita l’ 8 Agosto 2024, presenta delle novità che abbiamo spulciato a fondo per voi in anteprima, e di cui parleremo in questa, esplorando vari aspetti di: All, inclusi la trama, il gameplay, lo stile di combattimento, la Designer Mode e i potenziamenti.all, ecco la nostraall, laNon dobbiamo perdereSiamo in un futuro lontano, in cui l’umanità è impegnata in una lotta disperata per la sopravvivenza contro una forza aliena implacabile.