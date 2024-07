Come in Dune | urina trasformata in acqua potabile Ecco il nuovo progetto per gli astronauti prima delle missioni su Luna e Marte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Daad, in soli cinque minuti: è questo il potere trasformativo della nuova tuta spaziale al centro delpresentato sulla rivista Frontiers in Space Technology dai ricercatori della Cornell University, negli Stati Uniti. Il sistema di raccolta e filtraggio, ispirato al film fantascientifico, promette di porre rimedio al disagio e ai problemi di igiene sperimentati da molti. È progettato in vistafuturesullae su. Si compone di un indumento intimo strutturato su diversi strati di tessuto flessibile, collegato a una coppetta di raccolta in silicone da adattare attorno ai genitali, che ha forme e dimensioni diverse per uomo e donna. Il sistema Intorno alla coppa di raccolta c’è microfibra di poliestere o una miscela di nylon-elastan.