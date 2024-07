C sinistra | l' estate militante dem già oltre 400 feste Unità a settembre kermesse Avs a Roma**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La direzione di marcia l'ha data Elly Schlein nell'ultima Direzione: il Pd non va in ferie, anzi la segretaria ha chiesto ai dirigenti una ''. E la macchina organizzativa dem è già al lavoro a pieno ritmo sul versante delledell'. "Per adesso siamo già a400, in aumento rispetto allo scorso anno", spiega il responsabile Organizzazione, Igor Taruffi, all'Adnkronos. Con una novità. Non solo nei numeri che crescono. Ma anche sui luoghi. "Quest'anno abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione ai piccoli centri, le città di provincia, le aree interne. Vogliamo portare il Pd nelle aree periferiche, nelle aree dove l'affluenza è più bassa. E' lì che dobbiamo stare se vogliamo provare a recuperare quel pezzo", aggiunge Taruffi.