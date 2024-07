Berlusconi bilancio in rosso per la sua ‘piccola Ita’ | perdita di 62 milioni nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Milano, 11 luglio 2024 - Mentre l’aeroporto Malpensa diventa ‘Silvio’, a pochi chilometri di distanza, parcheggiati sulle piste del Linate, troviamo gli aerei privati della “piccola Ita”ana, la flotta personale del Cavaliere oggi ereditata dai figli e che si conferma in deficit. I jet privati dei, gestita da Alba Servizi e attingente dal conto della Fininvest, è infatti in, segnando conto inper il. Gli aerei privati La flotta deicomprenderebbe un jet Hawker 750 che, come riporta Il Messaggero, sarebbe entrato in esercizio a marzo 2011 con un costo di circa 10euro e un valore contabile nel 2022 di 2,7. Troviamo poi un I-Loso Hawker XP, acquisito invece a giugno 2021 per 2di euro, con un valore – sempre nel 2022 – di 1,8di euro.