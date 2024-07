BELEN PASSA A DISCOVERY CON DUE SHOW! I VERTICI | UNA DONNA PIENA DI IDEE ED ENERGIA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 12 luglio 2024) Belén Rodríguez è il nuovo acquisto del gruppo Warner Bros.. Sarà uno dei volti di punta di Nove e Real Time in prima serata. I dettagli. In autunnocondurrà sul Nove e su Real Time “Only Fun – Comico” e “Amore alla Prova”, entrando nella squadra di Warner Bros.. Sul Nove sarà insieme ai PanPers alla conduzione di “Only Fun – Comico”, programma di successo prodotto da Colorado Film per gli amanti della comicità italiana. Su Real Time la vedremo alla guida di “Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno”,di Banijay Italia che vede le coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione. Dichiarazione di Laura Carafoli, svp content networks & streaming local productions Italy & Iberia: Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, unadiedcome Belén Rodríguez.