Basket B nazionale Jesi Berra | un pivot di esperienza e spessore

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Un centro tradizionale” lo definisce il giemme Rizzitiello. Squadra al completo in attesa del Girone e del via della campagna abbonamenti, 12 luglio 2024 – Ultima mossa di mercato per laAcademy con la firma di Lautaro Fernandez. Il centro comunitario, 208 cm per 101 kg classe 1998, arriva ada Piombino, allenato da Damiano Cagnazzo. Il centro argentino ha esordito nella serie A argentina a 18 anni vestendo sempre la casacca dell’Obras Sanitarias, squadra della capitale Buenos Aires. Nella Liga A ha giocato per sei stagioni, arrivando in quattro occasioni ai play off, con 225 presenze e 1543 punti segnati,impreziosita anche dalla partecipazione alla Champions League America. “Lautaro è un centro tradizionale – lo presenta il giemme Nelson Rizzitiello – un giovane con una grandematurata che asaprà consolidarsi e confermare le proprie qualità.