Atletica tutto pronto allo Stadio Guidobaldi di Rieti | Jacobs in gara nei 100 metri con De Grasse

(Di venerdì 12 luglio 2024)– E’per ospitare ladi Marcell(Fiamme Oro) nei 100con i grandi velocisti (i canadesi Andre Dee Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Xie Zhenye e Wu Zhiqiang). Domani sera alle 18,30 ci saranno le batterie, con semifinale domenica alle 18,20 e finale alle 19.55. Il campione olimpico si prepara ai Giochi di Parigi 2024, a cui parteciperà il 4 di agosto, come da programma dell’internazionale,Stade de France. E’ lapiù attesa del week end. Come fa sapere fidal.it ‘Ingresso gratuito al, streaming sulla pagina Facebook della Studentesca Milardi’. E domenica prossima, scenderanno in pista anche Fausto Desalu (Fiamme Gialle) nei 200e Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) nei 400 ostacoli.